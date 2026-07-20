Mondiali l’albo d’oro | la Spagna raggiunge Francia e Uruguay l’Italia resta seconda | La nuova classifica

La Spagna ha vinto i Mondiali 2026, portandosi a pari merito con Francia e Uruguay nell’albo d’oro. L’Italia rimane al secondo posto per numero di titoli vinti. La prossima edizione del torneo si svolgerà nel 2030, segnando il centenario della Coppa del Mondo ideata da Jules Rimet. La vittoria spagnola rappresenta un aggiornamento alla classifica storica delle nazionali campioni del mondo.

La vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 scrive un nuovo capitolo della storia centenaria della Coppa del Mondo di calcio. Con la prossima edizione, nel 2030, il trofeo ideato da Jules Rimet compirà esattamente 100 anni. La prima edizione del 1930 fu vinta dall’ Uruguay, che ora viene raggiunta proprio dalla Spagna a quota due titoli mondiali. L’ Argentina, sconfitta in finale, fallisce invece l’aggancio a Italia e Germania, che restano seconde dietro al Brasile pentacampione. La Coppa del Mondo è diventata l’ evento sportivo più seguito del pianeta, capace di consacrare le più grandi nazionali della storia. In 23 edizioni disputate, il trofeo è stato conquistato soltanto da otto Paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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