Ci pensa sempre Mikel Merino | la Spagna batte il Belgio e raggiunge la Francia nella semifinale dei Mondiali

La Spagna ha vinto contro il Belgio e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali, raggiungendo la Francia. Mikel Merino, centrocampista dell'Arsenal, ha segnato un gol decisivo nel finale, come già successo contro il Portogallo. La sua rete ha rotto un pareggio che durava da tempo. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, grazie al contributo del giocatore.

La carta Mikel Merino colpisce ancora. Come contro il Portogallo, è sempre il centrocampista dell’Arsenal a rompere un equilibrio che sembrava regnare fino al novantesimo. Finisce così 2 a 1 tra Spagna e Belgio: la Roja affronterà la Francia martedì 14 luglio. Nulla da fare quindi per i Diavoli Rossi che sono rimasti in partita fino alla fine, rischiando anche di ritrovare il pareggio nelle fasi finali della gara. Fabian Ruiz apre la partita, il pareggio è di De Ketelaere. l gol di Fabian Ruiz al 30? del primo tempo sembrava essere l’antipasto dell’ennesimo dominio spagnolo. Fino a lì il Belgio non si era mai praticamente affacciato dalle parti di Unai Simon. 🔗 Leggi su Open.online

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