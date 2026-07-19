Chi ha vinto più volte i Mondiali di calcio l'albo d'oro e la classifica con tutti i vincitori

Il Brasile è la squadra con il maggior numero di titoli mondiali, con cinque vittorie. L'Argentina ha conquistato tre Coppe del Mondo e, vincendo l'edizione in corso, raggiungerebbe l'Italia. La Spagna ha vinto una sola volta, nel 2010. La lista dei vincitori include inoltre Francia, Germania e Inghilterra, ciascuna con due titoli. La competizione si svolge ogni quattro anni e vede partecipare le nazionali di tutto il mondo.

Il Brasile è e resterà la squadra con più Mondiali vinti. L'Argentina ne ha 3 e vincendo aggancerebbe l'Italia, la Spagna ha vinto solo nel 2010. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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