Mondiali l’addio di Messi senza epica | l’ultima immagine è la medaglia d’argento messa al collo da Donald Trump

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi si è congedato dai Mondiali con una medaglia d’argento, appesa al collo di un uomo in giacca e cravatta, non Donald Trump. L’immagine è stata diffusa sui social e mostra il calciatore senza parole, senza l’epica che molti si aspettavano. La sua ultima apparizione in campo è avvenuta senza grandi festeggiamenti o lacrime, solo con un gesto semplice e silenzioso. La sua carriera ai Mondiali si conclude così, senza la scena memorabile che molti avevano pronosticato.

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L’epica della sconfitta è stata tradita. Su Lionel Messi, la stella assoluta, per molti il più grande calciatore di sempre, cala il sipario. Ma manca qualcosa. La finale lascia l’ amaro in bocca e non è una Coppa del mondo persa a togliere la gloria. L’ultima immagine di Messi nel più grande palcoscenico del calcio che rimarrà nella nostra memoria è quella medaglia d’argento posata sul suo collo dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha poco senso, allora, spendersi nel dibattito “ Diego Armando Maradona non lo avrebbe permesso, non lo avrebbe mai accettato”. Non ci può essere la controprova e non glielo si può, purtroppo, chiedere.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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