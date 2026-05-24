Donald Trump Jr. e Bettina Anderson si sono sposati, secondo i registri della contea di Palm Beach in Florida. La cerimonia si è svolta senza la presenza di Donald Trump Jr. e si è tenuta in Florida. Successivamente, la coppia ha partecipato a una festa alle Bahamas. La notizia è stata confermata dai media americani che hanno consultato i registri ufficiali della contea.

Donald Trump Jr. e l'influencer Bettina Anderson si sono sposati. Lo rivelano i media americani che hanno consultato i registri della contea di Palm Beach in Florida. La coppia ha pronunciato il fatidico sì con una cerimonia civile e privata in Florida. I festeggiamenti principali si terranno durante il fine settimana su un'isola privata delle Bahamas, con un ricevimento riservato a meno di 50 invitati tra familiari e amici stretti. Alla festa non parteciperà Donald Trump. Il presidente americano ha spiegato che l'attuale situazione geopolitica – legata in particolare alle tensioni e al conflitto con l'Iran – richiede la sua presenza a Washington. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bettina Anderson, chi è la moglie di Donald Trump Jr: il matrimonio blindato in Florida (senza Donald) e la festa alle Bahamas

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