Scherma piccoli grandi campioni crescono | Elena Savadori si mette al collo la medaglia d' argento

A Riccione si sono svolti i Campionati italiani Gpg di scherma, un evento che ha richiamato numerosi giovani atleti provenienti da tutta Italia. La competizione si è svolta nel rispetto delle norme sportive e regolamentari, offrendo una piattaforma per le giovani promesse di questo sport. Tra i partecipanti, una schermitrice ha conquistato la medaglia d’argento, portando a casa un risultato di rilievo. La manifestazione ha visto sfidarsi in diverse discipline numerosi giovani talenti.

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