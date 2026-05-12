Campionato Italiano Lead 2026 ad Arco | semifinali e finali in diretta su Climbing TV

Il Campionato Italiano Lead 2026 si svolgerà il 16 e 17 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Arco. Le semifinali e le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. La competizione rappresenta l’evento più rilevante dell’anno nel panorama della Lead italiana. Gli atleti si sfideranno su pareti appositamente preparate per questa occasione, davanti a un pubblico e alle telecamere.

Il 16 e 17 maggio al Centro Tecnico Federale FASI di Arco la sfida più importante dell’anno per la Lead italiana. In gara Rogora, Schenk, Ghisolfi e i migliori azzurri. Streaming in diretta su Climbing TV, la piattaforma OTT Sportface TV. Tutto pronto ad Arco per l’appuntamento più atteso della stagione di arrampicata sportiva in Italia. Sabato 16 e domenica 17 maggio, presso il Climbing Stadium del Centro Tecnico Federale FASI, si disputerà il Campionato Italiano Assoluto Lead 2026. La competizione decreterà i nuovi campioni di specialità e avrà un peso determinante per la classifica combinata con il Trial Nazionale, incidendo direttamente sulla composizione della squadra azzurra che parteciperà alle prossime tappe di Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Sportface.it

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