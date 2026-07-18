Mondiali Giovanili di arrampicata le finali in diretta su Sportface TV | il programma

Dal 20 al 25 luglio, sulla piattaforma Sportface TV, si svolgono le finali dei Mondiali Giovanili di arrampicata. Le fasi decisive comprendono le competizioni di Lead, Speed e Boulder, con semifinali, qualifiche e finali per le categorie Under 17 e Under 19. Le gare vengono trasmesse in diretta, offrendo un’opportunità di visione degli atleti più giovani impegnati nelle discipline.

Dal 20 al 25 luglio sulla piattaforma Sportface TV le fasi decisive dei Campionati Mondiali Giovanili di Arco: Lead, Speed e Boulder con semifinali, qualifiche e finali Under 17 e Under 19. I Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva entrano nel vivo ad Arco e le fasi decisive saranno trasmesse in diretta su Sportface TV. Dopo la cerimonia inaugurale di ieri, venerdì 17 luglio, il Climbing Stadium, Centro Tecnico Federale FASI, è pronto a ospitare il meglio del climbing giovanile internazionale. L’appuntamento coinvolge le discipline Lead, Speed e Boulder, con le migliori promesse mondiali Under 17 e Under 19. Sportface TV accompagnerà il pubblico nelle giornate decisive dei Campionati Mondiali Giovanili, con una programmazione dedicata agli appuntamenti più attesi della rassegna. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Boulder finals U17 | Sukoro 2026

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