La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è stata aperta da una cerimonia di chiusura spettacolare al MetLife Stadium. L’evento ha visto esibizioni musicali e la partecipazione di star, creando un’atmosfera di grande festa. La manifestazione ha coinvolto numerosi artisti e ha portato un’atmosfera di spettacolo prima dell’inizio della partita. La cerimonia ha concluso le celebrazioni del torneo, portando lo stadio a riempirsi di pubblico e di emozioni.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è stata preceduta da una delle cerimonie più spettacolari mai organizzate dalla Fifa. Il MetLife Stadium di East Rutherford si è trasformato in un gigantesco palcoscenico per il ‘Fifa World Cup XXL’, uno show ispirato ai grandi eventi americani e pensato per rivoluzionare l’intrattenimento della partita più importante del torneo. Gli artisti si esibiscono alla cerimonia di chiusura prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina (The Yomiuri Shimbun via AP Images) Uno spettacolo in stile Super Bowl. La cerimonia si è aperta con una coreografia ispirata alla street dance e ai graffiti, omaggio all’identità di New York. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura tra musica, star e spettacolo: così il MetLife Stadium ha aperto la finale

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[2026] Laura Pausini protagonista alla cerimonia di chiusura dei Mondiali | TG1

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