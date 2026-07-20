Mondiali, cosa racconta la finale. Dallo show degli artisti alle uscite di Trump

Notizia in breve

La finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina si è conclusa con una festa spagnola, caratterizzata da uno spettacolo di artisti e alcuni momenti di imbarazzo legati alle uscite di Donald Trump. Durante la cerimonia, sono stati eseguiti vari show musicali, mentre l’ex presidente ha fatto alcune dichiarazioni pubbliche. La partita è terminata con la vittoria della squadra spagnola, mentre le celebrazioni sono proseguite con musica e fuochi d’artificio.