Durante la finale dei Mondiali 2026, l’orologio di Ronaldo è diventato il punto focale dell’intervallo. Ronaldo è tornato in campo, ma non per una partita, bensì per essere protagonista dell’halftime show. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti, con l’orologio che ha catturato l’attenzione come elemento distintivo. Nessuna altra performance o elemento dello spettacolo ha avuto lo stesso impatto.

Ronaldo è tornato in campo, ma non per un’ormai improbabile impresa sportiva: a riportarlo sotto i riflettori è stato l'half-time show dei Mondiali. Leo Messi, invece, ha salutato per sempre la nazionale argentina, mentre la Coppa del Mondo 2026 si è chiusa con un netto trionfo della Spagna, che ha atteso sedici anni prima di tornare sul tetto del mondo. La sorpresa più grande della finale, paradossalmente, è stata che Donald Trump non si sia reso ridicolo. Lo stesso, purtroppo, non si può dire di buona parte della squadra argentina. Le scene da UFC dopo il fischio finale (sì, Leandro Paredes, parlo proprio di te) meriterebbero una seria riflessione da parte della FIFA, se non addirittura un'esemplare squalifica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - L'orologio di Ronaldo è stata la cosa migliore dell'halftime show nella finale dei Mondiali 2026

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