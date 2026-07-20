Durante la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, la Spagna ha vinto il titolo. In occasione dell’evento, l’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in elicottero e ha partecipato con un discorso, mentre alcuni spettatori hanno espresso fischi. La presenza di Trump ha attirato l’attenzione e ha generato reazioni miste tra il pubblico presente. La partita si è conclusa con la vittoria della nazionale spagnola.

La Spagna è campione del mondo, ma nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York c’è stato un secondo protagonista assoluto: Donald Trump. Il presidente americano ha voluto fortemente questo torneo, se n’è intestato l’atto conclusivo e ha consegnato personalmente la Coppa del Mondo alla nazionale spagnola. Tra due costanti che ne hanno accompagnato l’intera serata: la mania di protagonismo e i fischi dei tifosi. Un evento che ha intrecciato come mai prima sport, spettacolo e politica, trasformando una partita di calcio in una vetrina globale. E che ha visto Trump muoversi tra alleati, rivali e star internazionali sotto gli occhi di milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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© Urbanpost.it - Mondiali 2026, la finale-show di Trump: dall’arrivo in elicottero ai fischi

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