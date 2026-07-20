Mondiali 2026 la finale-show di Trump | dall’arrivo in elicottero ai fischi
Durante la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, la Spagna ha vinto il titolo. In occasione dell’evento, l’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in elicottero e ha partecipato con un discorso, mentre alcuni spettatori hanno espresso fischi. La presenza di Trump ha attirato l’attenzione e ha generato reazioni miste tra il pubblico presente. La partita si è conclusa con la vittoria della nazionale spagnola.
La Spagna è campione del mondo, ma nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York c’è stato un secondo protagonista assoluto: Donald Trump. Il presidente americano ha voluto fortemente questo torneo, se n’è intestato l’atto conclusivo e ha consegnato personalmente la Coppa del Mondo alla nazionale spagnola. Tra due costanti che ne hanno accompagnato l’intera serata: la mania di protagonismo e i fischi dei tifosi. Un evento che ha intrecciato come mai prima sport, spettacolo e politica, trasformando una partita di calcio in una vetrina globale. E che ha visto Trump muoversi tra alleati, rivali e star internazionali sotto gli occhi di milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
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Trump alla finale dei Mondiali: l'arrivo show in elicottero,
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