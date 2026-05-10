I numeri da star di Kvaratskhelia | perché il georgiano merita il Pallone d’Oro ma forse non lo vincerà

Khvicha Kvaratskhelia ha avuto una stagione di grande rilievo, dimostrando continuità e capacità di incidere nelle partite più importanti. La sua presenza in campo si è fatta notare anche in occasione di una sfida contro il Bayern Monaco, dove ha contribuito a riportare il PSG in finale di Champions League, un anno dopo aver vinto contro l’Inter. I suoi numeri e le sue prestazioni hanno acceso discussioni sul possibile assegnamento del Pallone d’Oro.

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