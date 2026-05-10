I numeri da star di Kvaratskhelia | perché il georgiano merita il Pallone d’Oro ma forse non lo vincerà
Khvicha Kvaratskhelia ha avuto una stagione di grande rilievo, dimostrando continuità e capacità di incidere nelle partite più importanti. La sua presenza in campo si è fatta notare anche in occasione di una sfida contro il Bayern Monaco, dove ha contribuito a riportare il PSG in finale di Champions League, un anno dopo aver vinto contro l’Inter. I suoi numeri e le sue prestazioni hanno acceso discussioni sul possibile assegnamento del Pallone d’Oro.
Immarcabile e decisivo: Khvicha Kvaratskhelia ha messo la sua firma anche all’ Allianz Arena contro il Bayern Monaco, (ri)portando il PSG in finale di Champions League, un anno dopo il successo contro l’ Inter. Dopo la doppietta dell’andata, gli sono bastati appena tre minuti per scappare sulla sinistra, fornire l’assist a Dembélé e decidere il ritorno. Archiviata la Ligue 1, la squadra di Luis Enrique punta a vincere di nuovo la Coppa dei Campioni. Se dodici mesi fa era il francese ex Barcellona a incantare, stavolta la scena è tutta per il georgiano, sempre umile. “Se non corro finisco in panchina”, ha raccontato col sorriso dopo la prestazione incredibile nella semifinale di ritorno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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