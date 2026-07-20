Mondiali argentini Lisandro Martínez e Romero rifiutano di stringere la mano a Trump spagnolo Iglesias gli nega lo sguardo - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la finale del Mondiale 2026, due calciatori argentini hanno rifiutato di stringere la mano a un ex presidente statunitense. Un video mostra Lisandro Martínez e Romero che evitano il contatto con l’ex leader, mentre un politico spagnolo nega lo sguardo a Trump. Il gesto ha suscitato commenti e ha segnato un episodio di protesta durante la cerimonia. La scena si è aggiunta ad altre tensioni politiche legate alla manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La finale del Campionato mondiale di Calcio 2026 ha aperto momenti di riflessione politica. Non solo l'incontro fra Trump e Sanchez: il fatto stesso che due calciatori argentini non abbiano stretto la mano al tycoon ha segnato un momento di celebrazioni lasciando spazio a speculazioni di contrarietà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali argentini lisandro mart237nez e romero rifiutano di stringere la mano a trump spagnolo iglesias gli nega lo sguardo video
© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali, argentini Lisandro Martínez e Romero rifiutano di stringere la mano a Trump, spagnolo Iglesias gli nega lo sguardo - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lisandro Martínez vs Austria | Defensive Masterclass & Highlights | World Cup | 22/06/2026

Video Lisandro Martínez vs Austria | Defensive Masterclass & Highlights | World Cup | 22/06/2026

Notizie e thread social correlati

Borja Iglesias dà la mano a Trump alla premiazione dei Mondiali per “evitare la prigione”: ma non lo guarda in facciaDurante la premiazione della finale dei Mondiali, un giocatore spagnolo ha stretto la mano a un ex presidente degli Stati Uniti senza guardarlo in...

Milan, c'è anche l'opzione Lisandro Martínez: Amorim lo ha avuto in InghilterraIl Milan sta valutando l'acquisto di un difensore centrale durante la sessione estiva di calciomercato.

Temi più discussi: Finale Mondiali 2026, Spagna campione del mondo: battuta 1-0 l’Argentina ai supplementari; Petizione da 6 milioni di firme per escludere l'Argentina dal Mondiale; Dal calcio alla politica: Le Malvinas sono argentine. Finale a rischio?; Mondiali, l'Argentina festeggia la vittoria con uno striscione sulle Malvinas. Rischio sanzioni.

Mondiali: Argentina-Capo Verde 3-2Argentina-Capo Verde 3-2 (1-0, 2-2, 3-2) in una partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali, giocata all'Hard Rock Stadium di Miami. ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martínez, Molina (14' pts Montiel), ... ansa.it

Mondiali: Argentina agli ottavi, 3-2 a Capo Verde ai supplementariL'Argentina batte 3-2 Capo Verde e accede agli ottavi ai Mondiali. Nel primo tempo ad aprire le marcature era stato Lionel Messi ma nel secondo tempo Deroy Duarte aveva firmato la parità. Nei trenta ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web