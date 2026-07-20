Mondiali argentini Lisandro Martínez e Romero rifiutano di stringere la mano a Trump spagnolo Iglesias gli nega lo sguardo - VIDEO

Durante la finale del Mondiale 2026, due calciatori argentini hanno rifiutato di stringere la mano a un ex presidente statunitense. Un video mostra Lisandro Martínez e Romero che evitano il contatto con l’ex leader, mentre un politico spagnolo nega lo sguardo a Trump. Il gesto ha suscitato commenti e ha segnato un episodio di protesta durante la cerimonia. La scena si è aggiunta ad altre tensioni politiche legate alla manifestazione.

La finale del Campionato mondiale di Calcio 2026 ha aperto momenti di riflessione politica. Non solo l'incontro fra Trump e Sanchez: il fatto stesso che due calciatori argentini non abbiano stretto la mano al tycoon ha segnato un momento di celebrazioni lasciando spazio a speculazioni di contrarietà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Lisandro Martínez vs Austria | Defensive Masterclass & Highlights | World Cup | 22/06/2026

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Il punteggio complessivo di 89,7 di Lisandro Martínez è il più alto di qualsiasi difensore al Mondiale. - Grazie alla sua qualità con la palla, Martínez si classifica al 4° posto tra i difensori per il punteggio di passaggio (89,6) e ha completato 10 passaggi in posizi reddit

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