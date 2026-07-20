Borja Iglesias dà la mano a Trump alla premiazione dei Mondiali per evitare la prigione | ma non lo guarda in faccia

Durante la premiazione della finale dei Mondiali, un giocatore spagnolo ha stretto la mano a un ex presidente degli Stati Uniti senza guardarlo in viso, come presunto tentativo di evitare conseguenze legali. Il gesto ha suscitato attenzione sui social e tra i media, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulla motivazione. La scena si è svolta davanti a telecamere e pubblico, senza ulteriori interventi o commenti pubblici da parte dell'atleta.

Il momento della premiazione della Spagna dopo la vittoria nella finale dei Mondiali ha messo Borja Iglesias di fronte a un dilemma tra le sue idee e l'opportunità di un gesto che sarebbe stato uno scandalo in mondovisione. Alla vigilia della partita, l'attaccante spagnolo aveva anticipato che avrebbe dato la mano al presidente americano, "perché non voglio finire in prigione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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