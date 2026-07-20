La Fifa prevede ricavi record di circa 15 miliardi di dollari dai Mondiali 2026, secondo il Guardian, con oltre 13 miliardi di euro. La Spagna riceverà circa 50 milioni di euro. Tuttavia, ci sono rischi legati alle tasse statunitensi, che potrebbero influire sugli incassi. La cifra è stata comunicata dal presidente della Fifa alle federazioni nazionali.

AGI - La Fifa annuncerà ricavi record dai mondiali 2026 per 15 miliardi di dollari, pari a più di 13 miliardi di euro: lo ha riferito il Guardian, dopo che il dato è stato anticipato dal presidente Gianni Infantino alle federazioni nazionali. La Fifa aveva stimato in 11 miliardi di dollari i ricavi di questo mondiale a 48 squadre che si è disputato tra Canada, Stati Uniti e Messico. Con i 15 miliardi incassati a fine torneo, dunque, ancora più significativo il guadagno della Federazione internazionale che, come riporta il Los Angeles Herald, ha investito la cifra record di 871 milioni di dollari in premi per il torneo del 2026, un netto aumento rispetto all'ultimo Mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mondiali: 50 milioni alla Spagna, ma c'è la mannaia del fisco Usa

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