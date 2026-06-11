Il tennista ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera raggiungendo la finale di Roland Garros. Tuttavia, il fisco ha deciso di applicare una tassazione su un premio di 1,5 milioni di euro. La cifra netta che resterà al giocatore dopo le ritenute fiscali non è ancora stata resa nota. La vicenda riguarda le imposte sui premi vinti in tornei internazionali.

Con la finale del Roland Garros ha raggiunto il punto più alto della carriera. Quel che è certo è che Flavio Cobolli continua a scalare il tennis mondiale e, dopo lo splendido percorso nello Slam francese, può festeggiare un nuovo traguardo: da questa settimana è ufficialmente il numero 10 del ranking Atp, il miglior piazzamento della sua carriera. Un salto importante per lui, a 24 anni, arrivato grazie alla finale raggiunta sulla terra rossa di Parigi, dove si è arreso soltanto ad Alexander Zverev al quinto set. L’exploit francese gli ha garantito anche un bottino pesante in termini di punti, ben 1.300 di questi. Ma oltre alla top-10, il Roland Garros ha portato in dote anche un assegno di grande valore: il premio destinato al finalista ammonta a 1,4 milioni di euro lordi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Flavio Cobolli, cala la mannaia del Fisco: premio da 1,5 milioni? Quanto gli resta

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