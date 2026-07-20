La FIFA valuta l’espansione del Mondiale del 2030 a 64 squadre, dopo il debutto a 48 nel 2026. La proposta, avanzata dal presidente della CONMEBOL, mira a celebrare il centenario della competizione. La decisione non è ancora ufficiale, ma l’ipotesi di un torneo più ampio si fa strada tra le possibilità. La questione sarà discussa nelle prossime riunioni della FIFA, senza conferme definitive al momento.

Dopo il debutto del format a 48 squadre nel 2026, i Mondiali 2030 potrebbero crescere ancora. Il presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez rilancia l’ipotesi di una Coppa del Mondo con 64 Nazionali per celebrare il centenario della competizione. I Mondiali 2030 potrebbero entrare nella storia con un format senza precedenti. Dopo l’edizione del 2026, la prima disputata con 48 squadre, prende sempre più quota l’ipotesi di un ulteriore allargamento fino a 64 Nazionali, in occasione del centenario della Coppa del Mondo. Ad anticipare la possibilità è stato il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, che attraverso un messaggio pubblicato su X ha rilanciato la proposta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2030, verso un torneo a 64 squadre: la FIFA valuta l’allargamento per il Centenario

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