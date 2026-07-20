I Mondiali 2030 avranno 64 squadre ecco il primo annuncio ufficiale sulla Coppa del Centenario
Il presidente della CONMEBOL ha annunciato sui social che la Coppa del Centenario del 2030 si disputerà con 64 squadre partecipanti. Questa comunicazione suggerisce un aumento rispetto alle edizioni precedenti, senza specificare ulteriori dettagli sul formato o le modalità di qualificazione. La notizia riguarda i prossimi Mondiali, che si terranno nel 2030, e rappresenta il primo annuncio ufficiale sulla manifestazione speciale per il centenario.
Un messaggio condiviso sui social dal presidente della CONMEBOL, Alejandro Dominguez, sembra svelare le prossime mosse della FIFA in vista della Coppa del centenario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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MONDIALE 2030 a 64 NAZIONALI: follia o colpo di genio
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Quando e dove si giocheranno i prossimi Mondiali di calcio, forse con 64 squadre partecipanti I Mondiali 2030 saranno una ulteriore spaccatura con la tradizione: si celebra il centenario del torneo iridato e la FIFA ha già stabilito di dipanarlo su tre Continenti d facebook
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