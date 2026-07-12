La FIFA sta considerando di aumentare il numero di squadre ai Mondiali del 2030, portandolo da 48 a 64. Il presidente ha annunciato che questa possibilità sarà discussa nelle sedi competenti. La rassegna del 2026, con 48 nazionali, si sta avvicinando alla conclusione. La proposta di ampliamento riguarda la partecipazione delle nazionali e sarà valutata nel prossimo futuro.

I Mondiali 2026 si avviano verso la conclusione, ma in casa FIFA si guarda già al futuro. Il presidente Gianni Infantino ha confermato che l’ipotesi di ampliare ulteriormente la Coppa del Mondo, portando il numero delle nazionali partecipanti da 48 a 64, sarà oggetto di discussione nelle sedi competenti in vista dell’edizione del 2030. Una prospettiva che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il torneo più importante del calcio mondiale, offrendo nuove opportunità alle federazioni emergenti e rendendo ancora più globale la competizione. Infantino: “Ogni Paese deve poter sognare”. Intervistato dalla testata svizzera Bluewin, con dichiarazioni riprese anche dal New York Times, Infantino ha spiegato che il tema sarà affrontato dopo la conclusione dell’attuale Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2030, la FIFA valuta un torneo a 64 squadre: Infantino apre al dibattito

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FIFA 2030 Logo Reveal Has 6 Countries Hidden in It

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