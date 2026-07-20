Mondiali 2026 vince la Spagna | Argentina stesa ai supplementari da Ferran Torres

Notizia in breve

La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026, battendo l'Argentina ai supplementari. La partita si è svolta al MetLife Stadium di East Rutherford, negli Stati Uniti, il 20 luglio 2026. Ferran Torres ha segnato il gol decisivo per la squadra vincente. La gara si è conclusa con la Spagna che ha prevalso dopo i tempi supplementari, lasciando l'Argentina senza il titolo mondiale.