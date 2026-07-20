Mondiali 2026 vince la Spagna | Argentina stesa ai supplementari da Ferran Torres
La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026, battendo l'Argentina ai supplementari. La partita si è svolta al MetLife Stadium di East Rutherford, negli Stati Uniti, il 20 luglio 2026. Ferran Torres ha segnato il gol decisivo per la squadra vincente. La gara si è conclusa con la Spagna che ha prevalso dopo i tempi supplementari, lasciando l'Argentina senza il titolo mondiale.
East Rutherford (Stati Uniti), 20 luglio 2026 - Il MetLife Stadium di New York è teatro della finale dei Mondiali 2026, che vede opposte Spagna e Argentina. Le Furie Rosse provano subito a prendere il predominio del campo, confezionando al 5' una grande chance con Lamine Yamal, ipnotizzato da Dibu Martinez da ottima posizione. Si tratta di una delle poche emozioni di un primo tempo nettamente a tinta roja, con i ragazzi in albiceleste più guardinghi, per usare un eufemismo. Il trend non cambia nella ripresa, con la Nazionale di Scaloni a concludere i 90' regolamentari con 0 tiri in porta a fronte dei 10 di quella di De La Fuente, che non riesce a trovare il pertugio buono per evitare lo spettro dei supplementari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Mondiali 2026. La Spagna è in finale: Francia battuta 2-0
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