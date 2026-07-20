Il presidente ha commentato la finale dei Mondiali di calcio a East Rutherford, nel New Jersey, domenica scorsa, definendola il più grande evento di sempre e dichiarandosi molto orgoglioso del proprio Paese. Ha espresso apprezzamento per la gestione dell’evento e ha rivolto un ringraziamento alla Fifa. La finale si è svolta nel fine settimana, attirando numerosi spettatori e media internazionali. La manifestazione ha visto partecipazioni di squadre provenienti da diversi paesi e ha generato grande attenzione mediatica.

Il presidente Donald Trump si è complimentato con la Fifa dopo la finale dei Mondiali di calcio a East Rutherford, nel New Jersey, domenica scorsa. “Questo è stato uno dei più grandi eventi di qualsiasi genere mai organizzati “, ha dichiarato Trump che si è congratulato con il presidente Fifa, Infantino e con la Spagna campione del mondo: “Hanno dominato anche se è stata una partita equilibrata, emozionante”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Trump: "Il più grande evento di sempre, molto orgogliosi del nostro Paese"

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