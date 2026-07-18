Mondiali 2026 Trump esalta la finale Spagna-Argentina | Evento sportivo più grande della storia

Prima della finale tra Spagna e Argentina ai Mondiali 2026, l'ex presidente degli Stati Uniti ha commentato l'evento, definendolo «il più grande della storia». Si è incontrato con il presidente della FIFA, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate. Non sono state rese note altre affermazioni o interventi pubblici riguardo alla partita o alla manifestazione.

Mondiali 2026, Trump con Infantino prima della finale: le parole del presidente degli Stati Uniti d’America in vista di Spagna-Argentina. Donald Trump torna a parlare dei Mondiali 2026 alla vigilia della grande finale tra Spagna e Argentina. Il presidente degli Stati Uniti d’America, atteso come ospite d’eccezione per l’ultimo atto della competizione, ha fatto il punto sul torneo in un incontro con la stampa al fianco del presidente della FIFA Gianni Infantino. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il POTUS ha celebrato il successo dell’evento, sottolineando l’impatto avuto dal Mondiale sul calcio statunitense e ringraziando Infantino per il lavoro svolto nell’organizzazione della manifestazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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