Mondiali 2026 Trump | È stato il più grande evento sportivo della storia

Durante un evento alla Trump Tower di Manhattan, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che i Mondiali 2026 di calcio rappresentano il più grande evento sportivo mai visto nella storia. Le dichiarazioni sono state fatte in occasione di un gala organizzato dalla FIFA. Non sono stati forniti dati o confronti specifici per supportare questa affermazione. L'evento si sta concludendo in questi giorni, coinvolgendo numerosi team provenienti da tutto il mondo.

I Mondiali 2026 di calcio che si stanno concludendo sono stati “il più grande evento sportivo nella storia mondiale”. Lo ha detto Donald Trump parlando al gala Fifa alla Trump Tower di Manhattan. “E vorrei congratularmi con tutte le squadre che hanno reso i Mondiali del 2026 uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi, e credo che sia andato ben oltre un semplice evento sportivo”, ha aggiunto il presidente Usa che poi ha fatto gli auguri a Spagna e Argentina per la finale di domenica: “Vinca il migliore” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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