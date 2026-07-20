Mondiali 2026 Trump alla premiazione della Spagna | ‘Vorrei fare la vita dei calciatori’

Durante la premiazione della Spagna ai Mondiali 2026, un ex presidente ha dichiarato di conoscere alcuni calciatori e di averli incontrati di recente. Ha affermato che i calciatori vivono una vita più facile rispetto alla sua e ha detto di desiderare di scambiare la propria vita con quella di un calciatore per un mese. La dichiarazione è stata fatta in modo informale e senza riferimenti a eventi ufficiali o decisioni sportive.

“Ho incontratoMessidi recente e conosco Cristiano:fanno una bella vita. In realtàhanno una vita più facile della mia. Mi piacerebbe fare a cambio per un mese”. Un raggianteDonald Trumpparla a Fox News all’indomani della finale deiMondiali 2026, che ha vistotrionfare la Spagna per il punteggio di 1-0 in finale contro l’Argentina. Prima del fischio di inizio, il tycoon si era dichiaratoneutrale, salvo poi aggiungere che “è difficile scommettere contro Messi” e che l’Argentina è un Paese amico che“ha fatto un lavoro fantastico“. Ma alla fine l’inquilino della Casa Bianca ha dovutoconsegnare la coppa alla nazionale del Paese da lui più criticato negli ultimi mesi, che ha negato lo spazio aereo per i caccia americani impegnati nella guerra in Iran e che ha condannato veementemente le azioni diIsraelein Libano e a Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Mondiali: vince la Spagna in faccia a Trump!

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