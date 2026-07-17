Domenica sera, al termine del primo tempo della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, i calciatori entreranno nel tunnel e prenderanno parte al primo halftime show mai organizzato durante una finale mondiale. L'evento, previsto per questa occasione, si svolgerà durante l'intervallo della partita, coinvolgendo i giocatori in un intrattenimento speciale prima della ripresa del match. Non sono stati comunicati dettagli specifici su cosa comporterà l'half-time show o sulle attività previste.

Domenica sera, quando l’arbitro fischierà la fine del primo tempo della finale tra Spagna e Argentina, i calciatori imboccheranno il tunnel e comincerà il primo halftime show organizzato durante una finale dei Mondiali 2026. Un gruppo di tecnici specializzati monterà in tempi record un palco sul quale si esibiranno Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, i Coldplay, un coro di bambini e alcuni personaggi dei Muppets. A quanto pare, Chris Martin, che è il direttore artistico, deve avere telefonato a tutti i numeri della sua rubrica. Ognuno, presumibilmente, avrà appena il tempo di cantare un ritornello prima di essere spodestato dal successivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Cosa faranno i calciatori di Spagna e Argentina durante l'half-time show della finale dei Mondiali 2026?

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