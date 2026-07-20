Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, terminata 1-0 con un gol di Ferran Torres, è stato presente un ex presidente degli Stati Uniti. La sua presenza alla premiazione ha attirato l’attenzione e ha suscitato contestazioni. Non sono stati riportati dettagli su eventuali interventi o reazioni specifiche durante l’evento. Le foto dell’episodio sono state condivise sui social e hanno attirato commenti da parte di spettatori e media.

Nel trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, nella finale contro l’Argentina terminata 1-0 con il gol di Ferran Torres, non è certamente passata inosservata la presenza di Donald Trump. E’ stato il presidente statunitense, infatti, a consegnare la Coppa ai vincitori, accompagnato dal numero 1 della Fifa, Gianni Infantino. Al loro ingresso in campo, i due sono stati accolti da una bordata di fischi. Sul palco della premiazione anche il Re di Spagna Felipe VI. Un protocollo inusuale, quello della premiazione di questo Mondiale, visto che da prassi è il presidente della Fifa a consegnare il trofeo ai vincitori. Invece in questo caso, come già accaduto per la finale del Mondiale per Club, Infantino ha voluto concedere questo onore al suo amico Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Donald Trump contestato alla premiazione di Spagna-Argentina: le foto

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