Mondiali 2026 Spagna regina davanti a Trump | fischi per il presidente Usa Messi in lacrime per l’ultima con l’Argentina

Durante i Mondiali 2026, la Spagna ha vinto il titolo mondiale per la seconda volta nella sua storia, dopo il successo nel 2010 in Sudafrica. Durante la cerimonia, il presidente degli Stati Uniti è stato fischiato dal pubblico. Nel frattempo, il capitano dell'Argentina si è commosso durante l'ultimo match con la sua nazionale.

Ai Mondiali 2026, la Spagna sul tetto del mondo. La squadra di Luis de la Fuente si laurea campione del mondo per la seconda volta nella sua storia dopo il titolo arrivato in Sudafrica nel 2010. Nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto l’ Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari con un gol di Ferran Torres al 106?. Albiceleste in dieci dalla fine dei tempi regolamentari per l’ espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. Le Furie Rosse si confermano la squadra più forte del mondo e lo fanno con grande merito, avendo vinto praticamente tutte le partite, subendo un solo gol in tutto il torneo e mostrando un gioco a tratti dominante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali 2026, Spagna in finale: re Felipe VI festeggia la vittoria

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