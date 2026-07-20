Mondiali 2026 | Spagna campione Argentina in dieci battuta 1-0 nei supplementari La gioia di Yamal le lacrime di Messi

Notizia in breve

La Spagna ha vinto i Mondiali 2026 battendo l’Argentina 1-0 nei supplementari. La partita si è conclusa con la “roja” che ha segnato nel recupero, dopo che l’Argentina era rimasta in dieci a causa dell’espulsione di un calciatore per doppia ammonizione. La gara si è disputata a New York, con la nazionale spagnola che ha conquistato il titolo mondiale. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo, mentre tra i momenti più significativi ci sono le emozioni di alcuni giocatori e le lacrime di Messi.