Mondiali 2026 | Spagna campione Argentina in dieci battuta 1-0 nei supplementari La gioia di Yamal le lacrime di Messi
La Spagna ha vinto i Mondiali 2026 battendo l’Argentina 1-0 nei supplementari. La partita si è conclusa con la “roja” che ha segnato nel recupero, dopo che l’Argentina era rimasta in dieci a causa dell’espulsione di un calciatore per doppia ammonizione. La gara si è disputata a New York, con la nazionale spagnola che ha conquistato il titolo mondiale. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo, mentre tra i momenti più significativi ci sono le emozioni di alcuni giocatori e le lacrime di Messi.
NEW YORK – Alla fine dopo i supplementari e il, recupero, la Spagna vince i Mondiali 2026. La “roja”batte (1-0) l’Argentina, rimasta in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) di Enzo Fernandez. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106'. La gioia di Lamine Yamal, le lacrime amare di Lionel Messi. Per la Spagna si tratta del secondo titolo Mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010. Così la Spagna sale sul tetto del Mondo. La squadra di Luis de la Fuente si laurea campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. E’ il secondo titolo Mondiale vinto dalla Spagna, dopo quello del 2010 in Sudafrica, che ha ricevuto la coppa dal presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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World Cup 2026 Final: Spain or Argentina But Make it Thermal Paste
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