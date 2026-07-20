La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari. La partita si è giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il gol decisivo è stato segnato da Ferran Torres al 106’. Messi e la nazionale argentina sono stati sconfitti, mentre la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale.

La Spagna sul tetto del Mondo. La squadra di Luis de la Fuente si laurea campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari con un gol di Ferran Torres al 106'. Argentina in dieci dalla fine dei tempi regolamentari per l'espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. È il secondo titolo Mondiale vinto dalla Spagna, dopo quello del 2010 in Sudafrica, che ha ricevuto la coppa dal presidente americano Donald Trump. Le Furie Rosse si confermano la squadra più forte del Mondo e lo fanno con grande merito, avendo vinto praticamente tutte le partite subendo un solo gol in tutto il torneo e mostrando un gioco a tratti dominante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Messi e Argentina battuti: Spagna campione del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lionel Messi Goal | Argentina 2-0 Austria | FIFA World Cup 2026™

Notizie e thread social correlati

La Spagna è Campione del Mondo! Piange l’Argentina di MessiLa Spagna ha vinto la finale mondiale di calcio, battendo l'Argentina con un gol di Ferran Torres all'inizio del secondo supplementare.

Leggi anche: La Spagna campione del mondo, vittoria del collettivo. Messi sconfitto ai supplementari con l’Argentina in dieci

Temi più discussi: Delusione Messi a Mondiali 2026, perde Coppa e 2 primati: record (negativo) dopo Spagna-Argentina; Messi, New York nel destino: nel 2016 il ritiro dalla nazionale, nel 2026 il sogno bis Mondiale nello stesso stadio; L'Argentina torna in finale ai Mondiali. Messi e Lautaro rimontano l'Inghilterra 2-1; Messi, l’ultima partita? Ritiro nell’aria dopo la finale Mondiale: quanto ha guadagnato in carriera.

MONDIALI | Kylian Mbappé vince la Scarpa d'Oro del Mondiale 2026 grazie alle 10 reti segnate, due in più delle 8 di Lionel Messi. Decisivi, per il francese, i due gol nella finale 3/4 posto contro l'Inghilterra, mentre l'argentino è rimasto a secco nella finale. #AN x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Mondiali 2026, la Spagna è campione del mondo: Argentina battuta 1-0 ai supplementari. Si apre l’era di Yamal nell’ultima notte di MessiLa Roja vince 1-0 al 106’: Enzo Fernandez espulso, Dibu resiste fino al gol di Fernan Torres che consegna il secondo titolo agli spagnoli ... affaritaliani.it

Spagna-Argentina: dove vederla in chiaro (gratis), orario e probabili formazioni della finale dei Mondiali. Messi contro YamalSpagna-Argentina non è solo la finale dei Mondiali 2026, ma è anche l'ultimo ballo del più grande calciatore dell'era ... msn.com