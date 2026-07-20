Molina rifila un pugno a Rodri dopo Spagna-Argentina | il gesto che scatena la rissa a fine Mondiali

Notizia in breve

Dopo la fine della partita tra Spagna e Argentina, Nahuel Molina ha colpito Rodri con un pugno allo stomaco. Il gesto è avvenuto immediatamente dopo il fischio finale e ha provocato una rissa tra i giocatori. L'episodio ha coinvolto più calciatori e ha attirato l’attenzione su un momento di tensione durante la cerimonia di chiusura del torneo. L’evento si è verificato nell’ultimo atto dei Mondiali 2026.