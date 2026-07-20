Molina rifila un pugno a Rodri dopo Spagna-Argentina | il gesto che scatena la rissa a fine Mondiali

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fine della partita tra Spagna e Argentina, Nahuel Molina ha colpito Rodri con un pugno allo stomaco. Il gesto è avvenuto immediatamente dopo il fischio finale e ha provocato una rissa tra i giocatori. L'episodio ha coinvolto più calciatori e ha attirato l’attenzione su un momento di tensione durante la cerimonia di chiusura del torneo. L’evento si è verificato nell’ultimo atto dei Mondiali 2026.

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Nahuel Molina colpisce Rodri con un pugno allo stomaco subito dopo il fischio finale di Spagna-Argentina. Il gesto del difensore dà il via alla vergognosa rissa che macchia l'ultimo atto dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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