La finale dei Mondiali si conclude con la vittoria della Spagna 1-0 sull’Argentina ai supplementari, grazie a un gol di Ferran Torres al 106’. Tuttavia, l’ultimo episodio è una rissa scoppiata al triplice fischio, dopo che un giocatore argentino ha colpito con un pugno un avversario spagnolo. La scena ha macchiato la conclusione della partita, con alcuni giocatori coinvolti in scontri fisici immediatamente dopo il termine del match.

La Spagna ha vinto il suo secondo Mondiale battendo l’ Argentina 1-0 ai supplementari, con il gol decisivo di Ferran Torres al 106?. Ma l’ultima immagine della finale di New York non è la festa iberica: è una rissa vergognosa scoppiata al triplice fischio, innescata dal pugno di Nahuel Molina a Rodri. Cosa è successo al fischio finale. Le immagini, riprese e rilanciate dalle testate internazionali, sono nitide. Mentre i giocatori spagnoli entravano in campo per festeggiare, Molina è corso verso il centro, ha incrociato Rodri e — senza che il capitano della Roja se lo aspettasse — lo ha colpito con un pugno all’altezza dello stomaco, per poi urtarlo al petto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il pugno di Molina a Rodri e la rissa che macchia la finale: l’Argentina si congeda dai Mondiali nel peggiore dei modi

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