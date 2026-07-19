La Spagna è Campione del Mondo! Piange l’Argentina di Messi

La Spagna ha vinto la finale mondiale di calcio, battendo l'Argentina con un gol di Ferran Torres all'inizio del secondo supplementare. Il match si è concluso con il triplice fischio dell'arbitro, decretando la vittoria della squadra europea. L'incontro si è giocato in orario notturno, con la rete decisiva segnata poco prima della fine del tempo supplementare. L’Argentina ha perso la possibilità di conquistare il titolo, mentre la Spagna si è aggiudicata il trofeo.

Ore 00:03: TRIPLICE FISCHIO! LA SPAGNA È CAMPIONE DEL MONDO! Ore 23.46 – FERRAN TORRES! La Spagna sblocca il risultato all’inizio del secondo supplementare. Ore 23.19 – La Spagna prende subito il controllo della finale dei Mondiali 2026, ma l’Argentina resiste. All’hydration break il risultato è ancora fermo sullo 0-0, nonostante un avvio quasi interamente favorevole alla squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja prova a imporre il proprio ritmo fin dal fischio d’inizio, attraverso il possesso del pallone e una pressione costante nella metà campo avversaria. L’Argentina risponde con intensità e agonismo, abbassando però il proprio baricentro e lasciando l’iniziativa agli spagnoli. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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