Mondiali 2026 | la Spagna ai quarti a Madrid la grande festa dopo il gol decisivo

A Madrid, migliaia di tifosi si sono radunati per festeggiare la qualificazione della nazionale ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La vittoria è arrivata negli ottavi con un risultato di 1-0 contro il Portogallo, grazie a un gol nel finale di Merino. La partita si è conclusa con un grande entusiasmo tra i sostenitori, che hanno esultato per il passaggio del turno.

La Spagna vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Le furie rosse negli ottavi hanno battuto il Portogallo per 1-0 grazie a un gol nel finale di Merino. Un successo che ha fatto esplodere di gioia Madrid dove migliaia di tifosi hanno assistito in piazza alla sfida. Nel prossimo turno la nazionale iberica affronterà il Belgio che ha eliminato i padroni di casa degli Usa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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