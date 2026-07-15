Mondiali 2026 la Spagna vola in finale | a Madrid è festa grande

La Spagna ha vinto la semifinale dei Mondiali 2026 a Dallas, battendo la Francia 2-0. La squadra si prepara ora alla finale, che si giocherà contro la vincente tra Argentina e Inghilterra. A Madrid, festeggiamenti sono iniziati subito dopo il risultato, con tifosi che hanno invaso le strade. La vittoria ha portato la nazionale spagnola alla prima finale del torneo.

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. Nella semifinale dei Dallas le Furie rosse hanno battuto per 2-0 la Francia e ora nell’ultimo atto del torneo aspettano la vincente della sfida tra Argentina e Inghilterra. Il successo della nazionale di Luis de la Fuente ha fatto scatenare la festa in tutta la Spagna e in particolare nella capitale Madrid. Caroselli di auto e tifosi in piazza per tutta la notte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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