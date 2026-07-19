Spagna Argentina 1-0 | la Roja vince i Mondiali nel segno di Ferran Torres! Non basta un monumentale Dibu Martinez

Notizia in breve

La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha battuto l’Argentina 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Ferran Torres. L’Argentina ha sprecato diverse occasioni, con un Dibu Martinez particolarmente protagonista, ma non è riuscita a pareggiare. La partita si è svolta senza ulteriori reti, e la Spagna ha conquistato il titolo mondiale.