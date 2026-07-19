Spagna Argentina 1-0 | la Roja vince i Mondiali nel segno di Ferran Torres! Non basta un monumentale Dibu Martinez
La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha battuto l’Argentina 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Ferran Torres. L’Argentina ha sprecato diverse occasioni, con un Dibu Martinez particolarmente protagonista, ma non è riuscita a pareggiare. La partita si è svolta senza ulteriori reti, e la Spagna ha conquistato il titolo mondiale.
di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna campione del mondo! 1-0 ai Mondiali contro l’Argentina con la rete decisiva di Ferran Torres. Spagna Argentina 1-0: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE: SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO! 114? GOL ANNULLATO FERRAN TORRES – Yamal in profondità per Ferran Torres che non sbaglia nell’uno contro uno con Dibu. Bandierina su però poi, fuorigioco. 106? GOL FERRAN TORRES – LA SPAGNA LA SBLOCCA! Traversone dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per la conclusione chirurgica sotto la traversa di Ferran. 105? Occasione Merino – Sfiora il gol il calciatore dell’Arsenal con il suo inserimento, ma senza successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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La SPAGNA VINCERÀ il MONDIALE perché è quello che LITALIA NON vuole essere
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