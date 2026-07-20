Mondiali 2026 la Spagna rientra a Madrid | Rodri scende dall' aereo con la Coppa
La squadra campione del mondo 2026 è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio di lunedì. Sul volo atterrato sono scesi il commissario tecnico e il capitano, con quest’ultimo che ha portato la Coppa tra le mani. La squadra ha fatto ritorno dopo aver vinto il torneo internazionale, e i primi a uscire sono stati il tecnico e il capitano.
La Spagna che ha vinto i Mondiali 2026 è tornata a casa. Nel primo pomeriggio di lunedì è atterrato a Madrid il volo con i nuovi campioni iridati. Primi a uscire il ct Luis de la Fuente e capitan Rodri, con la Coppa in mano. Stasera a Madrid i festeggiamenti con la squadra dalle 18. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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