Mondiali 2026 la Spagna rientra a Madrid | Rodri scende dall' aereo con la Coppa

Notizia in breve

La squadra campione del mondo 2026 è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio di lunedì. Sul volo atterrato sono scesi il commissario tecnico e il capitano, con quest’ultimo che ha portato la Coppa tra le mani. La squadra ha fatto ritorno dopo aver vinto il torneo internazionale, e i primi a uscire sono stati il tecnico e il capitano.