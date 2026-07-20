Mondiali 2026 la Spagna è campione Trump non lascia il palco Infantino prova ad allontanarlo video

Sta facendo il giro dei social network il filmato della premiazione dei Mondiali 2026 con Donald Trump che rimane sul palco accanto ai giocatori della Spagna anche nel momento in cui Rodri solleva la Coppa del Mondo malgrado i tentativi di allontanamento. President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions!? pic.twitter.comSHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026 Trump premia con Infantino. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, e festeggia al MetLife Stadium dopo il successo per 1 a 0 raggiunto sull’Argentina di Leo Messi nei tempi supplementari.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Mondiali 2026, Trump e Infantino consegnano la Coppa del Mondo alla Spagna

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