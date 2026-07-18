Infantino incorona i Mondiali 2026 davanti a Trump | Hanno superato ogni aspettativa il sogno americano è realtà – Il video

Il presidente della FIFA ha dichiarato che i Mondiali del 2026 hanno superato ogni aspettativa, definendo il torneo un successo planetario. L’evento si è svolto alla Trump Tower di New York, con la partecipazione di un ex presidente degli Stati Uniti, che ha ascoltato senza intervenire. Durante la cerimonia, sono stati mostrati i risultati positivi del bilancio del torneo, considerato storico.

Un successo planetario, celebrato direttamente nel cuore di New York. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha promosso a pieni voti i Mondiali del 2026 nel corso di un evento ufficiale alla Trump Tower, blindando il bilancio di un torneo storico alla presenza di un Donald Trump che lo ascoltava visibilmente sornione. Il numero uno del calcio mondiale non ha nascosto l’entusiasmo per la risposta del pubblico e l’organizzazione: «Questi Mondiali hanno superato ogni aspettativa», ha dichiarato Infantino, certificando l’ottima riuscita della manifestazione sportiva più attesa dell’anno. Davanti alla platea e al leader statunitense, Infantino ha voluto sottolineare la portata culturale e sportiva che il torneo ha lasciato in dote al Paese ospitante, parlando di un obiettivo pienamente centrato sia dentro che fuori dal campo. 🔗 Leggi su Open.online

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