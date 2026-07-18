Robert Smith, cantante dei Cure, ha commentato negativamente l’intervallo del Mondiale, criticando la FIFA e il nuovo spettacolo previsto per la finale. Smith ha espresso disapprovazione anche per la presenza di un ex presidente degli Stati Uniti alla cerimonia. La finale si svolgerà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. La sua opinione si concentra sulla scelta dello spettacolo e sulla partecipazione di figure politiche alla manifestazione.

Robert Smith torna a far parlare di sé, questa volta per un duro attacco alla FIFA e al nuovo spettacolo dell’intervallo che andrà in scena durante la finale dei Mondiali di calcio, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Per la prima volta nella storia della competizione, la finale avrà un halftime show sul modello del Super Bowl. L’evento, curato da Chris Martin dei Coldplay, porterà sul palco artisti come Madonna, Justin Bieber, Shakira e i BTS. Una scelta che però non convince il leader dei Cure. Su Instagram, Smith ha condiviso un post in cui ha riportato le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha definito lo spettacolo “rivoluzionario”: “Lo spettacolo dell’intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà esibirsi Madonna, Justin Bieber, Shakira e la boy band K-pop dei BTS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Robert Smith dei Cure boccia l’halftime show dei Mondiali e punta il dito contro FIFA, Infantino e l’arrivo di Trump alla finale

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No, a Robert Smith l’Halftime Show della finale dei Mondiali non va proprio giùRobert Smith dei Cure ha espresso disappunto per lo spettacolo di metà tempo previsto durante la finale dei Mondiali, curato da Chris Martin.

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