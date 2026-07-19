Trump alla finale dei Mondiali | l' arrivo show in elicottero in tribuna tra la moglie Melania e Infantino E stavolta niente fischi

Donald Trump è arrivato in elicottero alla finale dei Mondiali, senza ricevere fischi. Era presente nel settore riservato tra la moglie e il presidente della Fifa. L'ex presidente ha assistito alla partita tra Spagna e Argentina, mentre in passato aveva ricevuto reazioni negative in altri eventi sportivi. L'evento si è svolto nel MetLife Stadium, con Trump seduto tra gli spettatori di rilievo.

Non ci sono stati fischi, come invece era successo nella finale Nba, l'ultimo evento sportivo al quale ha partecipato. Donald Trump era in tribuna del MetLife Stadium per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina fra la moglie Melania e il numero uno della Fifa Gianni Infantino. È stato inquadrato, dietro la vetrata di sicurezza, per qualche secondo durante l'inno nazionale cantato da Jennifer Hudson e non ci sono stati fischi. Trump è arrivato al MetLife Stadium a bordo del Marine 1 da Bedminster, la sua proprietà in New Jersey. Donald Trump hace su arribo al estadio de Nueva YorkNueva Jersey en el Marine One pic.twitter.comunjjQ6aUAw — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 19, 2026 «Non sceglierò di stare da una parte o dall’altra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump alla finale dei Mondiali: l'arrivo show in elicottero,

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