Mondiali 2026 la festa in pullman dei giocatori della Spagna dopo il trionfo iridato

Da lapresse.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto la finale contro l’Argentina, i calciatori spagnoli hanno festeggiato sul pullman che li ha riportati in albergo. La squadra ha continuato a esultare, con alcuni giocatori che si sono uniti ai momenti di allegria e condivisione tra i compagni. La celebrazione è durata fino all’arrivo, con i giocatori che hanno mostrato entusiasmo per il titolo conquistato.

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La grande festa della Spagna dopo il trionfo ai Mondiali 2026. I giocatori hanno continuato a celebrare la loro vittoria anche sul pullman che li ha riportati in albergo dopo la finale vinta con l’Argentina. Il video pubblicato da Gavi, uno dei campioni del mondo, nelle storie del suo account Instagram. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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