mondiali 2026 la festa in pullman dei giocatori della spagna dopo il trionfo iridato

Notizia in breve

Dopo aver vinto la finale contro l’Argentina, i calciatori spagnoli hanno festeggiato sul pullman che li ha riportati in albergo. La squadra ha continuato a esultare, con alcuni giocatori che si sono uniti ai momenti di allegria e condivisione tra i compagni. La celebrazione è durata fino all’arrivo, con i giocatori che hanno mostrato entusiasmo per il titolo conquistato.