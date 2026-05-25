Mondiali 2026 la lista della Spagna fa discutere | fuori tutti i giocatori del Real Madrid!

Il ct della nazionale spagnola ha annunciato la lista dei convocati per i Mondiali 2026, suscitando polemiche. Tra i 26 selezionati, nessun giocatore del Real Madrid. Le scelte includono giocatori di altri club, mentre le esclusioni di quelli del club madrileno sono risultate particolarmente discusse. La lista è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi delle esclusioni. La decisione ha generato reazioni tra tifosi e analisti.

Mondiali 2026, il ct De La Fuente ha reso nota la lista dei convocati della Spagna. Ecco quali giocatori sono stati scelti. Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha svelato la lista ufficiale dei convocati della Spagna per l’attesissimo Mondiale 2026. Una selezione che, come da tradizione quando si tratta della Roja, è destinata a far scorrere fiumi d’inchiostro, tra clamorosi tagli e scelte tecniche decisamente coraggiose per tentare l’assalto al trofeo calcistico più ambito. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il caso: nessun giocatore del Real Madrid in lista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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