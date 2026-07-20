Mondiali 2026 i vip alla finale | da Rihanna a Trump il MetLife è un red carpet

Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, il pubblico presente ha visto sfilare numerosi personaggi famosi, tra cui cantanti e figure pubbliche di rilievo. La cerimonia si è svolta allo stadio MetLife, che si è trasformato in un'area di grande affluenza di vip. Tra gli ospiti sono stati notati artisti e personalità di spicco, creando un’atmosfera da evento mondano più che sportivo. La presenza di queste figure ha attirato l’attenzione sui social e sui media.

La finale dei Mondiali di calcio 2026 si è trasformata in un vero e proprio red carpet internazionale. La finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina non è stata soltanto uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, ma anche un autentico red carpet internazionale. Oltre 80 mila spettatori hanno riempito il MetLife Stadium, trasformando la sfida per il titolo mondiale in una straordinaria passerella di celebrità provenienti dal mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport. Prima ancora del calcio d’inizio, lo spettacolo era già iniziato con una ricca cerimonia d’apertura. Sul palco si sono alternati artisti di fama mondiale come Robbie Williams, arrivato in scena con una tuta blu impreziosita da cristalli, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone, Swae Lee e Jennifer Hudson. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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