Durante la cerimonia di consegna della Coppa del Mondo, Donald Trump e Gianni Infantino sono stati accolti con fischi all’ingresso in campo. I fischi sono durati pochi secondi, poi il pubblico ha ripreso a tifare e a esultare. Nessun altro dettaglio sulla durata o sull’intensità dei fischi. La scena si è conclusa con la celebrazione della vittoria della squadra spagnola.

Fischi per Donald Trump e Gianni Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna. I fischi sono durati alcuni secondi al loro ingresso in campo, poi la gioia e il tifo hanno di nuovo preso il sopravvento. Con Trump e Infantino sul palco per premiare ci sono anche il canadese Mark Carney e la presidente messicana Cluadi Sheinbaum. Infantino è stato oggetto di cori da parte dei tifosi spagnoli duranete la partita. Convitni che la Fifa favorisca l'Argentina, i fan spagnoli ogni fallo o ogni mossa in campo che sono apparsi in favore della squadra di Lionel Messi hanno gridato 'Infantino, Infantino'. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali 2026: fischi per Trump e Infantino all'ingresso in campo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL MONDIALE DELLA VERGOGNA: TUTTI GLI SCANDALI DI INFANTINO E LA FIFA

Notizie e thread social correlati

Trump alla finale dei Mondiali: l'arrivo show in elicottero, in tribuna tra la moglie Melania e Infantino. E stavolta niente fischiDonald Trump è arrivato in elicottero alla finale dei Mondiali, senza ricevere fischi.

Mondiali 2026, Infantino e Trump: "Il Mondiale migliore di sempre"Il presidente della Fifa ha dichiarato che il Mondiale 2026 è il migliore di sempre, affermando che il sogno americano si è avverato e che il torneo...

Temi più discussi: Mondiali: fischi per Trump e Infantino all'ingresso in campo; Mondiali 2026, Trump sfida i fischi alla finale: l’incubo di premiare la Spagna e il patto con Infantino; De la Fuente zittito dai tifosi argentini: Scaloni lo difende; I tifosi inglesi non ci stanno: fischi allo stadio per Tuchel. E il look del ct fa discutere.

Spagna o Argentina: per chi tifi nella finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, e perché? reddit

Mondiali: fischi per Trump e Infantino all'ingresso in campo(ANSA) - EAST RUTHERFORD, 19 LUG - Fischi per Donald Trump e Gianni Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna. I fischi sono durati alcuni secondi al loro i ... tuttosport.com

Mondiali 2026, Trump sfida i fischi alla finale: l’incubo di premiare la Spagna e il patto con InfantinoTutta la sua vita, a partire dall'eredità lasciatagli dal padre, è stata un palcoscenico con un unico, indiscusso ... msn.com