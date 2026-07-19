Per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, un ex presidente degli Stati Uniti è arrivato al MetLife Stadium a bordo dell’elicottero Marine One. Dopo aver atterrato, si è seduto in tribuna insieme alla moglie e al presidente della FIFA. L’US Soccer ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla sua presenza, mentre in precedenza aveva espresso un commento sui risultati della competizione. Durante l’evento, ha anche scambiato un saluto con il presidente del governo locale.

Per la finale dei Mondiali Spagna – Argentina, Donald Trump è arrivato al MetLife Stadium con l’elicottero Marine One. Dopo l’atterraggio si è seduto in tribuna, fra la moglie Melania e il numero uno della Fifa Gianni Infantino. Il presidente Usa è stato inquadrato dietro la vetrata di sicurezza, per qualche secondo, durante l’inno nazionale cantato da Jennifer Hudson. Ha anche salutato Pedro Sanchez, con il quale ha avuto attriti di recente. Non ci sono stati fischi nei suoi confronti, come era invece accaduto nella sua ultima apparizione sportiva, per la finale Nba. Poche ore prima dell’inizio della partita, il tycoon è invece stato attaccato da Nathan Goldberg Crenier, il vicepresidente del Us Soccer, la federazione di calcio americana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Trump alla finale dei Mondiali Spagna - Argentina, l'attacco dell'Us Soccer e il saluto con Pedro Sanchez

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Trump alla finale dei Mondiali: l'arrivo show in elicottero,

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