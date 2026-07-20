Alla fine della finale tra Spagna e Argentina, si sono verificati episodi di calci e pugni, con provocazioni e una premiazione ignorata. La partita, giocata al di sotto delle aspettative, si è conclusa con la vittoria della Spagna e l’Argentina che ha lasciato il campo visibilmente delusa. La tensione tra le due squadre si è manifestata anche nei momenti finali, con comportamenti aggressivi e un clima di scontro. La premiazione non ha seguito i consueti rituali, lasciando un’atmosfera amara.

Una finale amara, giocata malino e chiusa forse ancora peggio. L'Argentina è uscita con le ossa rotte dalla finale Mondiale dominata e vinta dalla Spagna. Dopo 120 minuti di partita ben più tranquilla dei 90 con l'Inghilterra, al triplice fischio è scattata la baraonda. Mentre gli spagnoli esultavano, Nahuel Molina ha colpito Rodri con un pugno sul petto. Da quel gesto è neato il classico capannello con diversi giocatori coinvolti., Tra questi Eric Garcia, intervenuto per difendere il centrocampista del City. Il difensore del Barcellona però si è presto trovato a fare i conti con Paredes che si è subito unito alla rissa, afferrando Garcia per la gola e spingendolo a terra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Calci, pugni, provocazioni e premiazione ignorata: cos'è successo alla fine di Spagna-Argentina

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