Napoli ad un passo dalla qualificazione in Champions | cosa ha funzionato e cosa no contro il Como poi il vertice Conte-De Laurentiis
Il Napoli si avvicina alla qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro il Como. La partita ha mostrato alcuni aspetti positivi e altri da migliorare nel team, secondo l’analisi di Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport. Nel frattempo, si è svolto un incontro tra l’allenatore e il presidente del club, senza ulteriori dettagli sui temi affrontati. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime sfide.
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Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Napoli-Conte, prima la Champions e poi il vertice con De Laurentiis: i nodi da sciogliere per restare; IL PUNTO. Il Napoli prova a blindare subito la Champions, poi il summit De Laurentiis-Conte; Conte e il Napoli avanti insieme? I temi in ballo nel summit con De Laurentiis; Napoli, Conte-De Laurentiis: aria d'addio? Le ultime novità sull'allenatore azzurro.
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