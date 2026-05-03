Napoli ad un passo dalla qualificazione in Champions | cosa ha funzionato e cosa no contro il Como poi il vertice Conte-De Laurentiis

Il Napoli si avvicina alla qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro il Como. La partita ha mostrato alcuni aspetti positivi e altri da migliorare nel team, secondo l’analisi di Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport. Nel frattempo, si è svolto un incontro tra l’allenatore e il presidente del club, senza ulteriori dettagli sui temi affrontati. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime sfide.