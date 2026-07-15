L’intervallo della finale dei Mondiali potrebbe durare fino a 25 minuti per permettere lo svolgimento dell’half-time show, simile a quello del Super Bowl. La durata potrebbe variare tra i 20 e i 25 minuti. La decisione è stata presa per includere lo spettacolo durante l’intervallo. La modifica si applica esclusivamente alla finale e non alle altre partite del torneo. La durata più lunga dell’intervallo non influirà sui tempi complessivi della partita.

L'intervallo alla finale dei Mondiali potrebbe durare fra i 20 e i 25 minuti per consentire lo svolgimento dell'half-time show, lo spettacolo stile Super Bowl. Una delle opzioni allo studio, riporta Bbc, è quella di far trascorre i tradizionali 15 minuti dell'intervallo più altri 10-11 minuti per lo show che vedrà fra i protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber. Lo scorso anno l'half-time show durante la Coppa del Mondo di Club era durato 24 minuti. Prima dell'avvio della finale si terrà invece la cerimonia di chiusura dei Mondiali, della quale Laura Pausine sarà una delle protagoniste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali: l'intervallo della finale può durare fino 25 minuti per l'half-time show

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I Simpson hanno previsto la finale dei Mondiali!

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