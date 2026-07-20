La Spagna riceve il massimo dei voti, 10, per le sue prestazioni nel Mondiale, considerato il più lungo di sempre, durato 41 giorni e disputato in 104 partite. Nel frattempo, l’allenatore della Francia ottiene un 5, dopo una delusione nella gestione della squadra. Per quanto riguarda altri protagonisti, Trump e la FIFA vengono valutati con un 4, evidenziando le percezioni di privilegio durante il torneo.

Spagna, Spagna, Spagna. Che grande campione del mondo. In un Mondiale mai visto, mai così lungo un Mondiale, dal 9 giugno al 19 luglio, quarantuno giorni e centoquattro partite, bellissime, belle, brutte. Lacrime e gioia, la terribile gamba spezzata di Koné e gesti di fairplay, i gol dei fenomeni e anche quelli degli sconosciuti come il capoverdiano Cabral che per poco non eliminava l’Argentina. Sperando tra quattro anni di non dover raccontare una fase finale a sessantaquattro squadre, con centoventotto partite in un periodo magari più lungo, diamo i voti ad America 2026. La nazionale del bel gioco, dell’eleganza, anche se meno spettacolare di quella di Del Bosque, ma gli interpreti sono meno splendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiale, le pagelle: Spagna da 10, Deschamps fallisce, 5. Trump e Fifa 4: è il torneo dei privilegi

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